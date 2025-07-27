В Калининграде в жилом доме упал лифт с людьми

«Прокуратура проводит проверку по факту падения лифта в многоквартирном доме. По предварительной информации, 26 июля текущего года, в вечернее время в многоквартирном доме по улице Фермора в Калининграде произошло падение лифта, в котором находились пять человек, один из них получил травму ноги», — говорится в Telegram-канале прокуратуры Калининградской области.