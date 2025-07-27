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В Калининграде в жилом доме упал лифт с людьми

КАЛИНИНГРАД, 27 июл — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после падения лифта в многоквартирном доме в Калининграде, в момент падения в кабине находились пять человек, один получил травму ноги, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Прокуратура проводит проверку по факту падения лифта в многоквартирном доме. По предварительной информации, 26 июля текущего года, в вечернее время в многоквартирном доме по улице Фермора в Калининграде произошло падение лифта, в котором находились пять человек, один из них получил травму ноги», — говорится в Telegram-канале прокуратуры Калининградской области.

В рамках проверки будет дана оценка деятельности организации, осуществляющей управление общим имуществом в многоквартирном доме, соблюдению нормативных требований, регламентирующих безопасное использование лифтового оборудования.