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Маршрутка попала в ДТП в Брестской области

МИНСК, 27 июл — Sputnik. ДТП с участием маршрутного такси случилось в Брестской области, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Источник: МВД Беларуси

Авария произошла около 15:10 в Ивановском районе на 465-м км автодороги М-10 «Граница РФ — Гомель — Кобрин».

По предварительной информации, 47-летний водитель, управлявший микроавтобусом Mercedes, следовавшим по маршруту «Иваново-Гродно», при выполнении обгона мужчина не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где маршрутка опрокинулась.

Семь пассажиров доставлены в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья.

сообщили в МВД

На место аварии прибыли сотрудники ГАИ, следственно оперативная группа.

В МВД напомнили, что управляя транспортным средством во время дождя, водителям нужно быть особо осторожными, заблаговременно снижать скорость, избегать резких маневров, делать все, чтобы не потерять контроль над машиной.