Маршрутка попала в ДТП в Брестской области

Авария произошла около 15:10 в Ивановском районе на 465-м км автодороги М-10 «Граница РФ — Гомель — Кобрин».
По предварительной информации, 47-летний водитель, управлявший микроавтобусом Mercedes, следовавшим по маршруту «Иваново-Гродно», при выполнении обгона мужчина не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где маршрутка опрокинулась.
Семь пассажиров доставлены в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья.
На место аварии прибыли сотрудники ГАИ, следственно оперативная группа.
В МВД напомнили, что управляя транспортным средством во время дождя, водителям нужно быть особо осторожными, заблаговременно снижать скорость, избегать резких маневров, делать все, чтобы не потерять контроль над машиной.