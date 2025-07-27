МЧС сообщило о лесном пожаре в Феодосии

Ранее сообщалось о двух пожарах в Симферопольском районе Крыма: в районе трассы Симферополь-Евпатория горит сухая растительность на площади 20 гектаров, а в районе Партизанского водохранилища — лесной пожар на площади шесть гектаров. По сообщению МЧС, оба пожара локализованы.