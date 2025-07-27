МЧС сообщило о лесном пожаре в Феодосии

«В Феодосии сотрудники МЧС России и МЧС Республики Крым совместными усилиями ликвидируют лесной пожар… площадь пожара составляет 3000 квадратных метров» , — сообщили в пресс-службе.
Пожар произошел в районе горы Лысая в Феодосии. От МЧС Крыма привлечено три подразделения ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и два отряда ГКУ РК «Крым-Спас».
Ранее сообщалось о двух пожарах в Симферопольском районе Крыма: в районе трассы Симферополь-Евпатория горит сухая растительность на площади 20 гектаров, а в районе Партизанского водохранилища — лесной пожар на площади шесть гектаров. По сообщению МЧС, оба пожара локализованы.