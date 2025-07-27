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МЧС сообщило о лесном пожаре в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Лесной пожар тушат в Феодосии, горят сухая растительность и лесная подстилка на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Источник: CC BY-SA 2.0

«В Феодосии сотрудники МЧС России и МЧС Республики Крым совместными усилиями ликвидируют лесной пожар… площадь пожара составляет 3000 квадратных метров» , — сообщили в пресс-службе.

Пожар произошел в районе горы Лысая в Феодосии. От МЧС Крыма привлечено три подразделения ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и два отряда ГКУ РК «Крым-Спас».

Ранее сообщалось о двух пожарах в Симферопольском районе Крыма: в районе трассы Симферополь-Евпатория горит сухая растительность на площади 20 гектаров, а в районе Партизанского водохранилища — лесной пожар на площади шесть гектаров. По сообщению МЧС, оба пожара локализованы.