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Поисково-спасательные работы после взрыва дома в Саратове завершены

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что поисково-спасательные работы в доме на улице Блинова в Саратове официально завершены в 19:00 (18:00 мск). Бусаргин выразил соболезнования семьям семерых погибших.

«В результате трагедии погибли 7 человек, в том числе малолетний ребенок. Специалисты извлекли из-под обломков их тела», — написал губернатор в Telegram-канале.

Сейчас на месте происшествия сотрудники МЧС разбирают обломки здания и вывозят их на полигон. По словам губернатора, с завтрашнего дня специалисты оценят состояние сохранившихся подъездов дома.

Взрыв в десятиэтажном доме прогремел 25 июля. В результате обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. В регионе ввели режим ЧС, 26 июля объявили днем траура. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб.