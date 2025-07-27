Самарская компания получила штраф 300 тысяч за схожесть с АО «АВТОВАЗ»

Самарская компания была оштрафована за использование обозначений, схожих с брендом «LADA». Разбирательство началось после жалобы АО «АВТОВАЗ».
В частности, осуществлялась продажа автозапчастей для тюнинга автомобилей данной марки, а также незаконно применялся электронный адрес и доменное имя, принадлежащие правообладателю.
По данным УФАС, такие действия могли негативно повлиять на репутацию и продажи бренда.
Организация признана нарушившей законодательство и оштрафована на 300 000 рублей.
Мэр Самары Иван Носков ранее поздравил участников Кубка главы по парусному спорту.
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