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Самарская компания получила штраф 300 тысяч за схожесть с АО «АВТОВАЗ»

Самарская компания была оштрафована за использование обозначений, схожих с брендом «LADA».

Самарская компания была оштрафована за использование обозначений, схожих с брендом «LADA». Разбирательство началось после жалобы АО «АВТОВАЗ».

В частности, осуществлялась продажа автозапчастей для тюнинга автомобилей данной марки, а также незаконно применялся электронный адрес и доменное имя, принадлежащие правообладателю.

По данным УФАС, такие действия могли негативно повлиять на репутацию и продажи бренда.

Организация признана нарушившей законодательство и оштрафована на 300 000 рублей.

Мэр Самары Иван Носков ранее поздравил участников Кубка главы по парусному спорту.

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