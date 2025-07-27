В Башкирии в ДТП с автобусом пострадали более 20 туристов

По данным прокуратуры региона, автобус Higer с пассажирами, которые направлялись в Удмуртию после туристического сплава, съехал в кювет и опрокинулся в Кигинском районе Башкирии на 35-м км автодороги Малояз — Верхние Киги. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, 38-летний водитель автобуса, двигаясь из Салаватского района в Удмуртию, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет, после чего автобус опрокинулся. В салоне находились 40 человек.