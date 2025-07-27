Пропавшие после взрыва в доме в Саратове люди вышли на связь

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, вечером 27 июля специалисты завершили поисково-спасательные работы в доме, продолжается разбор обломков здания, сбор и вывоз строительного мусора. Он отметил, что 28 июля начнется обследование конструкций 4-го и 5-го подъездов дома. По данным ГУ МЧС по региону, жильцам трех подъездов дома ранее разрешили вернуться в квартиры. Как отметил мэр Саратова Михаил Исаев, нахождение в 1, 2 и 3 подъездах признано безопасным, водоснабжение организовано там по временной схеме, электроснабжение подается в штатном режиме.