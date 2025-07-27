Под Иваново маршрутка съехала в кювет при обгоне и опрокинулась — семь пассажиров в больнице

Mercedes съехал в левый кювет, расположенный по ходу движения. Там маршрутка опрокинулась. Сообщается, что семь пассажиров доставлены в больницы. Там произведут оценку состояния их здоровья. Ранее МВД назвало самое частое киберпреступление, которое совершается против белорусов.