Под Иваново маршрутка съехала в кювет при обгоне и опрокинулась — семь пассажиров в больнице

В Ивановском районе маршрутка съехала в кювет при попытке обгона и перевернулась, передает УВД Брестского облисполкома.
Все произошло около 15.10 на 465 километре автодороги М-10 «Граница России — Гомель — Кобрин». 47-летний водитель микроавтобуса Mercedes ехал по маршруту «Иваново — Гродно». Предварительно мужчина пытался выполнить обгон, но не справился с управлением машиной.
Mercedes съехал в левый кювет, расположенный по ходу движения. Там маршрутка опрокинулась. Сообщается, что семь пассажиров доставлены в больницы. Там произведут оценку состояния их здоровья. Ранее МВД назвало самое частое киберпреступление, которое совершается против белорусов.
А Минский метрополитен заявил про важное новшество на третьей линии.
Тем временем «Минскстрой» сказал, где в Минске строят более 100 индивидуальных домов и три таунхауса.