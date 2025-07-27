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Под Иваново маршрутка съехала в кювет при обгоне и опрокинулась — семь пассажиров в больнице

Под Иваново маршрутка опрокинулась после обгона — семь пассажиров в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Ивановском районе маршрутка съехала в кювет при попытке обгона и перевернулась, передает УВД Брестского облисполкома.

Все произошло около 15.10 на 465 километре автодороги М-10 «Граница России — Гомель — Кобрин». 47-летний водитель микроавтобуса Mercedes ехал по маршруту «Иваново — Гродно». Предварительно мужчина пытался выполнить обгон, но не справился с управлением машиной.

Mercedes съехал в левый кювет, расположенный по ходу движения. Там маршрутка опрокинулась. Сообщается, что семь пассажиров доставлены в больницы. Там произведут оценку состояния их здоровья. Ранее МВД назвало самое частое киберпреступление, которое совершается против белорусов.

А Минский метрополитен заявил про важное новшество на третьей линии.

Тем временем «Минскстрой» сказал, где в Минске строят более 100 индивидуальных домов и три таунхауса.