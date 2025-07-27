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В Самаре во дворе дома № 59 на Некрасовской сотрудники МЧС потушили пожар

Во дворе дома номер 59 на улице Некрасовской, расположенного в старой части города, вспыхнул пожар, который был быстро локализован сотрудниками МЧС.

Во дворе дома номер 59 на улице Некрасовской, расположенного в старой части города, вспыхнул пожар, который был быстро локализован сотрудниками МЧС.

В диспетчерскую службу поступил сигнал о загорании хозяйственных построек, после чего на место немедленно прибыли пожарные бригады.

Распространение пламени было предотвращено, и возгорание было ликвидировано. Общая площадь, охваченная огнем, составила 50 квадратных метров.

Согласно данным, предоставленным Главным управлением МЧС России по Самарской области, в тушении принимали участие 26 специалистов и было использовано 7 единиц специализированной техники.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать более серьезных последствий для близлежащих жилых зданий и других сооружений. В настоящее время ведется выяснение причин возникновения пожара.

Ранее сообщалось, что в этот же день в Самаре, во 2-м Падовском карьере, утонул 47-летний мужчина.

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