Губернатор Ленобласти отчитался о беспрецедентной атаке ВСУ

Из-за обломков сбитого дрона ВСУ в Ленобласти в пожаре погиб мужчина.
На промышленные и военные объекты Ленинградской области была совершена беспрецедентная атака украинских беспилотников. Средства ПВО уничтожили больше 50 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Над Ленобластью сегодня отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, сбит 51 дрон», — написал Дрозденко в своем telegram-канале.
Однако не обошлось без пострадавших. В результате пожара, возникшего вследствие падения обломков сбитого беспилотника, погиб мужчина. Помимо женщины, еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью из-за ушибов и порезов, полученных от разлетевшихся фрагментов БПЛА. Всем пострадавшим, а также родственникам погибшего будет предоставлена необходимая поддержка, отметил Дрозденко.
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Утром территория Ленобласти подверглась атаке украинских беспилотников. В регионе была введена опасность атаки дронов. Из-за чего в Росавиации рассказали о временном введении ограничений на полеты и вылеты в Пулково. Позже все работа авиагавани возобновилась. Однако это повлекло за собой проблемы с перевозкой пассажиров. На этом фоне авиакомпания «Победа» начала корректировать рейсы. А РЖД предоставила дополнительные скоростные поезда между Санкт-Петербургом и Москвой. Кроме того, «Аэрофлот» объединила ряд рейсов, предоставив для перевозки пассажиров самолет Boeing 777. Данная модель обладает повышенной вместимостью.