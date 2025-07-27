Губернатор Ленобласти отчитался о беспрецедентной атаке ВСУ

Утром территория Ленобласти подверглась атаке украинских беспилотников. В регионе была введена опасность атаки дронов. Из-за чего в Росавиации рассказали о временном введении ограничений на полеты и вылеты в Пулково. Позже все работа авиагавани возобновилась. Однако это повлекло за собой проблемы с перевозкой пассажиров. На этом фоне авиакомпания «Победа» начала корректировать рейсы. А РЖД предоставила дополнительные скоростные поезда между Санкт-Петербургом и Москвой. Кроме того, «Аэрофлот» объединила ряд рейсов, предоставив для перевозки пассажиров самолет Boeing 777. Данная модель обладает повышенной вместимостью.