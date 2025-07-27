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Губернатор Ленобласти отчитался о беспрецедентной атаке ВСУ

На промышленные и военные объекты Ленинградской области была совершена беспрецедентная атака украинских беспилотников. Средства ПВО уничтожили больше 50 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Из-за обломков сбитого дрона ВСУ в Ленобласти в пожаре погиб мужчина.

На промышленные и военные объекты Ленинградской области была совершена беспрецедентная атака украинских беспилотников. Средства ПВО уничтожили больше 50 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над Ленобластью сегодня отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, сбит 51 дрон», — написал Дрозденко в своем telegram-канале.

Однако не обошлось без пострадавших. В результате пожара, возникшего вследствие падения обломков сбитого беспилотника, погиб мужчина. Помимо женщины, еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью из-за ушибов и порезов, полученных от разлетевшихся фрагментов БПЛА. Всем пострадавшим, а также родственникам погибшего будет предоставлена необходимая поддержка, отметил Дрозденко.

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