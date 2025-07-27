В ДР Конго боевики убили 34 человека во время службы в католической церкви

«Тела жертв все еще находятся на месте трагедии, и волонтеры готовятся захоронить их в братской могиле, которую мы готовим на территории католической церкви», — сказал в комментарии AP Дьедонне Дурантабо. По его словам, боевики ворвались в церковь во время вечерней службы в районе часа ночи. Они также подожгли некоторые дома и общественные здания в поселке.