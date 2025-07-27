В Ленобласти при пожаре из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина

Ранее в МО РФ сообщали, что в период с 6.25 мск до 9.40 мск над территорией Ленинградской области был сбит 51 дрон ВСУ.
«Над Ленобластью сегодня отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, сбит 51 дрон. К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина», — написал глава региона в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал, что женщина пострадала в Ломоносовском районе Ленобласти от падения обломков БПЛА,
«Кроме женщины еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь», — подчеркнул Дрозденко.
Он добавил, что в отражении атаки участвовали средства ПВО, силы ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы.