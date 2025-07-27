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В Ленобласти при пожаре из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Мужчина погиб при пожаре, который возник в результате падения обломков украинского дрона в Ленинградской области, еще три человека пострадали, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: © РИА Новости

Ранее в МО РФ сообщали, что в период с 6.25 мск до 9.40 мск над территорией Ленинградской области был сбит 51 дрон ВСУ.

«Над Ленобластью сегодня отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, сбит 51 дрон. К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина», — написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал, что женщина пострадала в Ломоносовском районе Ленобласти от падения обломков БПЛА,

«Кроме женщины еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь», — подчеркнул Дрозденко.

Он добавил, что в отражении атаки участвовали средства ПВО, силы ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы.

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