Стала известна судьба пропавших без вести после взрыва газа в Саратове

Взрыв в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел днем 25 июля 2025 года, предположительно из-за утечки газа, что привело к обрушению одного из подъездов. По предварительным данным, погибли пять человек, несколько пострадавших были госпитализированы, а спасатели продолжали разбирать завалы и искать людей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации оборудования.