Провокации ВСУ в День ВМФ и удары России по украинским цехам с дронами: главное об СВО за 27 июля

Песков столкнулся с задержкой вылета в Санкт-Петербург из-за введения плана «Ковер». Этот режим был активирован после атак украинских беспилотников в Ленинградской области. Самолет, на котором должен был лететь Песков для участия в учениях ВМФ, задержали на два часа.