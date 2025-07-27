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Bild: на юго-западе ФРГ пассажирский поезд сошел с рельсов

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Пассажирский поезд сошел с рельсов в районе Биберах (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Как пишет газета Bild со ссылкой на представителя полиции Штутгарта, несколько человек пострадали.

Источник: Reuters

По информации издания, часть состава лежит на боку, крыша одного вагона сильно повреждена. Несколько вагонов полностью сошли с рельсов и лежат на лесистой насыпи между деревьями. Спасатели осматривают вагоны. На место происшествия выехали сотрудники полиции и экстренных служб.