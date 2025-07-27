Bild: на юго-западе ФРГ пассажирский поезд сошел с рельсов

По информации издания, часть состава лежит на боку, крыша одного вагона сильно повреждена. Несколько вагонов полностью сошли с рельсов и лежат на лесистой насыпи между деревьями. Спасатели осматривают вагоны. На место происшествия выехали сотрудники полиции и экстренных служб.