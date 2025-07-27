Массовое заболевание ОРВИ произошло в детском лагере в Новгородской области

«Предварительно установлено, что в детском лагере “Лесная сказка” в Старорусском районе выявлены случаи массового заболевания детей ОРВИ», — сказано в сообщении.
Прокуратура региона под руководством Сергея Швецова организовала проверку по факту массового заболевания. Одновременно Роспотребнадзор вынес предписание о временном приостановлении работы детского учреждения.
Специалисты выясняют причины и масштабы распространения инфекции. В ведомстве подчёркивают, что проверка только началась, и окончательные выводы будут сделаны позднее. Родителям всех отдыхающих в лагере детей рекомендовано обратиться за медицинской помощью при первых признаках недомогания.
Ранее сообщалось, что в России выявлено 114 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса XFG, получившим название «стратус». Более половины заболевших (54%) зарегистрированы в Москве. Первый случай заражения данным вариантом вируса был обнаружен 24 апреля 2025 года. Несмотря на повышенную контагиозность, новый штамм не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими вариантами.