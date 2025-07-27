Дрозденко: Мужчина погиб из-за пожара от падения обломков дрона в Ленобласти

Один человек погиб и трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на территорию Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина», — написал он.
Дрозденко уточнил, что при атаке беспилотников также пострадала женщина. Кроме того, еще двое молодых людей обратились за медпомощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь, подчеркнул губернатор.
Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что системы ПВО в течение воскресенья, 27 июля, нейтрализовали 72 беспилотника противника. При этом наиболее массовую атаку при помощи дронов украинские боевики совершили на Ленинградскую область. В этом регионе в утренние часы российские средства ПВО уничтожили 51 вражеский беспилотник.