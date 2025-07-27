Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко: Мужчина погиб из-за пожара от падения обломков дрона в Ленобласти

Один мужчина погиб, еще три человека пострадали в Ленобласти в результате массированной атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб и трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на территорию Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина», — написал он.

Дрозденко уточнил, что при атаке беспилотников также пострадала женщина. Кроме того, еще двое молодых людей обратились за медпомощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь, подчеркнул губернатор.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что системы ПВО в течение воскресенья, 27 июля, нейтрализовали 72 беспилотника противника. При этом наиболее массовую атаку при помощи дронов украинские боевики совершили на Ленинградскую область. В этом регионе в утренние часы российские средства ПВО уничтожили 51 вражеский беспилотник.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше