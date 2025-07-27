Циничный конвейер: в Шереметьево на героях СВО наживалась целая мафия

В главном аэропорту Москвы вскрыт криминальный синдикат, который системно и безжалостно обирал возвращавшихся с фронта бойцов СВО. Газета «Коммерсантъ» опубликовала подробности схемы хищения денег у военнослужащих в аэропорту «Шереметьево», в которой участвовали таксисты, «зазывалы», «попрошайки». «спортсмены» и наводчики, причем из числа сотрудников патрульно-постовой службы.
В дело шли миловидные девушки- «попрошайки», выманивавшие у солдат десятки тысяч на «билет». «Зазывалы» затаскивали бойцов в бары, напаивали до беспамятства, а затем вычищали их банковские карты — у одного военного украли более 600 тысяч рублей!
Дальше эстафету принимали таксисты-беспредельщики. Поездка до Москвы могла обойтись в 70, а то и в 122 тысячи рублей! Отказывавшихся платить ждали угрозы от «спортсменов». А прикрывали всю эту мафию коррумпированные полицейские, которые просто не давали делам ход.
Сейчас за решеткой около 30 человек. Один из предполагаемых лидеров, к слову, цинично заявляет, что сам… защищал военных, ведь его брат — орденоносец на передовой.
Напомним, что дело стало раскручиваться в мае, когда было задержано более 20 человек, обманывавших бойцов СВО в Шереметьево. Тогда были задержаны и пять сотрудников патрульно-постовой службы.