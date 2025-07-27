Циничный конвейер: в Шереметьево на героях СВО наживалась целая мафия

Дальше эстафету принимали таксисты-беспредельщики. Поездка до Москвы могла обойтись в 70, а то и в 122 тысячи рублей! Отказывавшихся платить ждали угрозы от «спортсменов». А прикрывали всю эту мафию коррумпированные полицейские, которые просто не давали делам ход.