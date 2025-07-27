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Трамп назвал условия оказания помощи Газе

Вашингтон выделит дополнительную помощь для сектора Газа и призвал другие страны подключиться к предоставлению гуманитарной поддержки. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Трамп пообещал помощь Газе.

Вашингтон выделит дополнительную помощь для сектора Газа и призвал другие страны подключиться к предоставлению гуманитарной поддержки. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«США намерены предоставить дополнительную помощь Газе, но мы хотели бы, чтобы и другие страны приняли участие в этом процессе… Это не проблема США. Это международная проблема. А мы предоставляем много денег, много продовольствия и много всего остального», — отметил Дональд Трамп. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Трампа раскритиковали за неудачи во внешней политике. Особенно заметны провалы на Ближнем Востоке. Об этом заявили американские эксперты, включая бывшего дипломата Джеймса Джатраса.

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