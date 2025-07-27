Трамп назвал условия оказания помощи Газе

«США намерены предоставить дополнительную помощь Газе, но мы хотели бы, чтобы и другие страны приняли участие в этом процессе… Это не проблема США. Это международная проблема. А мы предоставляем много денег, много продовольствия и много всего остального», — отметил Дональд Трамп. Его слова передает РИА Новости.