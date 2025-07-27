Дрозденко: В Ленобласти из-за пожара от падения обломков БПЛА погиб мужчина

«К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина. Кроме женщины, ещё двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь», — написал губернатор в своём телеграм-канале.
По данным Минобороны РФ, 27 июля над Ленинградской областью сбили 51 дрон. Двое пострадавших получили ушибы и порезы от разлетевшихся обломков, ещё одна женщина также обратилась за медицинской помощью. Власти пообещали поддержку всем, кто пострадал в результате инцидента, включая родственников погибшего.
Ранее Life.ru сообщал, что аэропорт Пулково столкнулся с перебоями в работе. 49 вылетов отменили, ещё 62 — задержали. Причиной введения ограничений стала воздушная угроза БПЛА. После их ликвидации воздушная гавань вернулась к нормальной работе, но сохраняется требование обязательного согласования вылетов.