Польша оказалась не способна обслуживать танки.
Польша не располагает возможностями для самостоятельного обслуживания двигателей танков Abrams, закупленных в США. Об этом сообщил директор Военного авиационного завода № 1 Яцек Гощиньский в интервью изданию Gazetaprawna.
«В танках Abrams в качестве силового агрегата использовались турбовальные авиационные двигатели AGT1500C, требующие специализированного промышленного обслуживания (так называемый Depot Level) на уровне сертифицированных авиационных заводов. К сожалению, при принятии решения о покупке этих танков эти требования не учитывались», — заявил Гощиньский. Его слова передает РИА Новости.
По данным Гощиньского, Польша приобрела в США 366 танков Abrams M1A1 и M1A2, а также значительное количество машин технической поддержки, оснащенных аналогичными двигателями. Сейчас все работы по ремонту и диагностике этих двигателей выполняются на территории США — в Европе не существует предприятий, обладающих необходимыми компетенциями.
Ранее сообщалось, что США планируют модернизировать танки Abrams, усилив их защиту по аналогии с российскими технологиями, такими как покрытие «Накидка» и дополнительные экраны против дронов. Эти меры связаны с недостаточной эффективностью танков на поле боя и необходимостью повышения их живучести. В то же время вопросы технического обслуживания, как отмечают польские специалисты, остаются нерешенными для европейских операторов Abrams.