Польша не смогла правильно воспользоваться помощью США

Ранее сообщалось, что США планируют модернизировать танки Abrams, усилив их защиту по аналогии с российскими технологиями, такими как покрытие «Накидка» и дополнительные экраны против дронов. Эти меры связаны с недостаточной эффективностью танков на поле боя и необходимостью повышения их живучести. В то же время вопросы технического обслуживания, как отмечают польские специалисты, остаются нерешенными для европейских операторов Abrams.