Трамп заявил о достижении торговой сделки с ЕС

Ранее между США и Евросоюзом обострились торговые отношения: с 15 апреля Европа ввела 25-процентные пошлины на часть американских товаров, а США планировали с 1 августа повысить тарифы на европейскую продукцию до 30%. Соглашение о единой ставке в 15% стало результатом переговоров, направленных на снижение напряженности между сторонами.