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Трамп заявил о достижении торговой сделки с ЕС

США и Европейский союз достигли соглашения о введении единой ставки таможенных пошлин в размере 15%. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил о договоре с ЕС.

США и Европейский союз достигли соглашения о введении единой ставки таможенных пошлин в размере 15%. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы договорились с нашими европейскими партнерами о введении единой тарифной ставки на большинство товаров — она составит 15%», — заявил Трамп. Его слова передает РИА Новости.

Ранее между США и Евросоюзом обострились торговые отношения: с 15 апреля Европа ввела 25-процентные пошлины на часть американских товаров, а США планировали с 1 августа повысить тарифы на европейскую продукцию до 30%. Соглашение о единой ставке в 15% стало результатом переговоров, направленных на снижение напряженности между сторонами.

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