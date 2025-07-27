ВСУ атаковали Белгород, ранен мужчина

В результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю ранен мужчина.
Вооруженные силы Украины нанесли атаку по Белгороду. В результате попадания FPV-дрона по автомобилю пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
«В селе Ясные Зори Белгородского района в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего попутным транспортом доставили в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал Гладков.
Сообщается, что у пострадавшего выявлены минно-взрывная травма, а также осколочные ранения в области головы и грудной клетки. Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Транспортное средство также получило повреждения.
В июле в Белгородской области в районе хутора Первомайский беспилотник ВСУ также нанес удар по автомобилю, в результате чего один человек погиб, а второй получил тяжелые ранения. В обоих случаях пострадавшим была оказана медицинская помощь.