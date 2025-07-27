Мужчина погиб в результате «беспрецедентной атаки дронов» в Ленобласти

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили беспрецедентную атаку 51 вражеского беспилотника на промышленные и военные объекты. В результате падения обломков дрона погиб мужчина. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Он отметил, что в ликвидации участвовали средства ПВО, силы Ленинградской воздушной обороны и военно-морской базы. Дрозденко поблагодарил военнослужащих за защиту ленинградского воздушного пространства.
— К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина. Кроме женщины еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь, — написал губернатор региона в своем Telegram-канале.
Утром 27 июля Александр Дрозденко сообщил, что российские силы ПВО уничтожили свыше десяти вражеских дронов. Обломки одного беспилотника упали в Гатчине и Войсковицком поселении. В Ломоносовском районе из-за сбитого летательного аппарата загорелось строение в частном секторе, пожарные оперативно локализовали возгорание.