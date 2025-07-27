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В Германии сошёл с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие

На юго-западе Германии произошло крушение пассажирского поезда, есть пострадавшие. Инцидент случился в районе города Биберах в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает Bild.

Источник: Life.ru

Согласно предоставленным изданию данным полиции Штутгарта, несколько вагонов поезда полностью сошли с рельсов и оказались на лесной насыпи между деревьями. Один из вагонов получил серьёзные повреждения крыши, а часть состава перевернулась набок.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции и спасательных служб, которые в настоящее время проводят осмотр повреждённых вагонов и оказывают помощь пострадавшим. Точное количество пострадавших пока не сообщается.

Ранее Life.ru рассказывал о железнодорожной аварии в США. Инцидент произошёл с товарным составом в штате Иллинойс — гружёный химикатами поезд сошёл с рельсов. Это привело к значительной утечке серы. Пострадали двое сотрудников состава.