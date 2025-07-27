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Разведка Южной Кореи предсказала изменения на Украине

Внешняя разведка Южной Кореи сообщила о крупном наступлении российской армии в зоне спецоперации на Украине. Об этом говорят источники близкие к разведслужбе.

Разведка Южной Кореи узнала о наступлении российской армии.

Внешняя разведка Южной Кореи сообщила о крупном наступлении российской армии в зоне спецоперации на Украине. Об этом говорят источники близкие к разведслужбе.

«Российская армия в июле и августе проведет масштабное наступление в зоне специальной военной операции. При этом не исключено и участие северокорейских бойцов», — передает Reuters со ссылкой на свои источники в южнокорейской разведке.

Ранее российские войска уже начали масштабное наступление сразу по трем направлениям: на красноармейском (покровском, по украинскому названию города), на запорожском и купянском направлениях. Бойцы ВС России вошли в города Красноармейск и Мирноград в ДНР, приступили к штурму Степногорска и Купянска и продвигаются в районе Северска, в Сумской области и в целом ряде сел.