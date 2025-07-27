На юго-западе ФРГ сошел с рельсов пассажирский поезд, есть погибшие

В Германии в районе Биберах (относится к федеральной земле Баден-Вюртемберг) случилось ЧП — с рельсов сошел пассажирский поезд, в котором в этом момент находились люди. О ЧП сообщает издание Bild, ссылаясь на информацию, полученную от полиции Штутгарта.
По данным издания, при ЧП не обошлось без пострадавших. Первоначально сообщалось, что телесные повреждения получили как минимум несколько человек. Позднее стало известно о нескольких погибших.
«В диспетчерской службе Ройтлингена (земля Баден-Вюртемберг) сообщили о так называемом массовом инциденте. Ожидается, что медицинская помощь потребуется большому количеству пострадавших», — уточняет издание.
Повреждения получил и сам поезд. Как стало известно Bild, в результате аварии часть состава опрокинулась на бок и завалилась на насыпь. Серьезно деформирована крыша одного из вагонов.
Спасатели уже прибыли на место ЧП и сейчас заняты осмотром вагонов и оценкой ситуации. На место происшествия также выехали и сотрудники полиции, а также других экстренных служб.
Ранее KP.RU сообщал, что в США в штате Иллинойс сошел с рельсов поезд с химикатами. В результате ЧП произошла утечка серы, двое человек пострадали.
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