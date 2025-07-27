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В Германии произошла железнодорожная катастрофа

В городе Биберах (федеральная земля Баден-Вюртемберг, Германия) вблизи границы с Францией произошла крупная железнодорожная авария — с рельсов сошел региональный экспресс, следовавший по маршруту через лесной массив. Об этом сообщает Bild.

В Германии поезд сошел с рельс.

В городе Биберах (федеральная земля Баден-Вюртемберг, Германия) вблизи границы с Францией произошла крупная железнодорожная авария — с рельсов сошел региональный экспресс, следовавший по маршруту через лесной массив. Об этом сообщает Bild.

«На месте работают службы экстренного реагирования, число жертв уточняется. В настоящий момент известно о нескольких погибших и большом количестве раненых», — приводит слова представителя полиции агентство Bild.

Ранее в Германии произошел другой инцидент с жертвами — в июне 2025 года в Мелльрихштадте неизвестный напал с ножом на сотрудников энергокомпании, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения. Оба случая привлекли внимание к вопросам безопасности в стране и действиям экстренных служб.