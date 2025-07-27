В Германии произошла железнодорожная катастрофа

Ранее в Германии произошел другой инцидент с жертвами — в июне 2025 года в Мелльрихштадте неизвестный напал с ножом на сотрудников энергокомпании, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения. Оба случая привлекли внимание к вопросам безопасности в стране и действиям экстренных служб.