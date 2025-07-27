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В Калининградской области спасли пса, провалившегося в глубокий колодец

Сотрудники МЧС России спасли бернскую овчарку, провалившуюся в колодец во время прогулки с хозяйкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Видео © Telegram / МЧС Калининградской области.

В Немане крупный пёс упал в колодец во время прогулки. Хозяйка, обнаружив питомца в западне, сразу обратилась за помощью к спасателям. Сотрудники пожарно-спасательной части № 16 закрепили на собаке тросы и вручную извлекли её из ловушки.

По данным ведомства, падение не причинило животному вреда.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге две подруги на катере заметили рыжего котёнка, который тонул в Крюковском канале. Животное отчаянно пыталось выбраться, и девушки, не раздумывая, бросились ему на помощь. Используя обычный зонтик, они аккуратно подцепили испуганного малыша и вытащили его из воды. Благодаря их оперативности котёнок был спасён.