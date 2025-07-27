В Калининградской области спасли пса, провалившегося в глубокий колодец

Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге две подруги на катере заметили рыжего котёнка, который тонул в Крюковском канале. Животное отчаянно пыталось выбраться, и девушки, не раздумывая, бросились ему на помощь. Используя обычный зонтик, они аккуратно подцепили испуганного малыша и вытащили его из воды. Благодаря их оперативности котёнок был спасён.