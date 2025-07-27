Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе Симферополь — Евпатория произошли три ДТП с участием 15 автомобилей

27 июля на трассе Симферополь — Евпатория произошла серия аварий с участием 15 автомобилей. В результате два человека получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщила прокуратура Республики Крым в Telegram.

Источник: Life.ru

Видимость на дороге ухудшилась из-за сильного задымления от пожара, охватившего 20 гектаров сухой растительности вдоль трассы. В соцсетях публикуют видео с места событий: на кадрах видно плотный дым и многокилометровую пробку. Прокуратура Крыма взяла ситуацию под контроль и выясняет обстоятельства аварий. МЧС продолжает тушить пожар, который мог стать одной из причин ДТП.

Движение на трассе затруднено. Водителей просят соблюдать осторожность и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Ранее на трассе между Черноморским и Евпаторией произошло смертельное лобовое столкновение двух автомобилей. По данным крымского МВД, авария унесла жизни двух человек — взрослого и ребёнка. Ещё пятеро пострадавших с травмами разной тяжести госпитализированы.