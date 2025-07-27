На трассе Симферополь — Евпатория произошли три ДТП с участием 15 автомобилей

Видимость на дороге ухудшилась из-за сильного задымления от пожара, охватившего 20 гектаров сухой растительности вдоль трассы. В соцсетях публикуют видео с места событий: на кадрах видно плотный дым и многокилометровую пробку. Прокуратура Крыма взяла ситуацию под контроль и выясняет обстоятельства аварий. МЧС продолжает тушить пожар, который мог стать одной из причин ДТП.