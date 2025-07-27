В Кемерове курьер похищал заказанные мобильные телефоны

«28-летнего кемеровчанина обвиняют по статье “Присвоение или растрата”. С августа 2024 года по март 2025 года он в случае отказа покупателей от заказов вскрывал коробки и похищал гаджеты, а затем возвращал восстановленную упаковку на склад.», — говорится в материале A42.Ru. Сумма ущерба от его действий составила 350 тысяч рублей.