В Кемерове курьер похищал заказанные мобильные телефоны

За данное преступление мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
В Кемерове курьер, работающий в службе доставки интернет-магазина, присваивал себе мобильные телефоны, возвращенные клиентами после отказа от покупки. Общая сумма ущерба от похищенных устройств составила 350 тысяч рублей. Об этом пишет портал A42.Ru.
«28-летнего кемеровчанина обвиняют по статье “Присвоение или растрата”. С августа 2024 года по март 2025 года он в случае отказа покупателей от заказов вскрывал коробки и похищал гаджеты, а затем возвращал восстановленную упаковку на склад.», — говорится в материале A42.Ru. Сумма ущерба от его действий составила 350 тысяч рублей.
До того как продавец заметил отсутствие содержимого в коробках, злоумышленник успел похитить три мобильных телефона. Похищенные устройства он сдал в комиссионный магазин, а полученные за них 85 тысяч рублей направил на выплату своих кредитных обязательств. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.