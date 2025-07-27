Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кемерове курьер похищал заказанные мобильные телефоны

В Кемерове курьер, работающий в службе доставки интернет-магазина, присваивал себе мобильные телефоны, возвращенные клиентами после отказа от покупки. Общая сумма ущерба от похищенных устройств составила 350 тысяч рублей. Об этом пишет портал A42.Ru.

За данное преступление мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В Кемерове курьер, работающий в службе доставки интернет-магазина, присваивал себе мобильные телефоны, возвращенные клиентами после отказа от покупки. Общая сумма ущерба от похищенных устройств составила 350 тысяч рублей. Об этом пишет портал A42.Ru.

«28-летнего кемеровчанина обвиняют по статье “Присвоение или растрата”. С августа 2024 года по март 2025 года он в случае отказа покупателей от заказов вскрывал коробки и похищал гаджеты, а затем возвращал восстановленную упаковку на склад.», — говорится в материале A42.Ru. Сумма ущерба от его действий составила 350 тысяч рублей.

До того как продавец заметил отсутствие содержимого в коробках, злоумышленник успел похитить три мобильных телефона. Похищенные устройства он сдал в комиссионный магазин, а полученные за них 85 тысяч рублей направил на выплату своих кредитных обязательств. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.