Пропавших без вести после взрыва газа в доме в Саратове нашли живыми

Губернатор Роман Бусаргин указал, что поисково-спасательные работы в доме на улице Блинова завершились 27 июля в 19:00. В результате взрыва погибли 7 человек, среди которых был ребёнок. Их тела извлекли из-под обломков. С 28 июля эксперты начнут проверять состояние конструкций четвёртого и пятого подъездов дома.