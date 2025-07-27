Мужчина в Ростовской области избил девушку-подростка за то, что она ударила его дочь

В Тацинском районе Ростовской области мужчина несколько раз ударил 17-летнюю девушку и оттаскал ее за руки по земле. Причиной стало то, что пострадавшая в состоянии опьянения побила его 16-летнюю дочь. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Причиной драки стал конфликт между девушками. Пострадавшая рассказала о произошедшем своему отцу, после чего тот в грубой форме потребовал от обидчицы извиниться перед его дочерью и несколько раз ударил ее. В отношении отца девушки составили административный протокол по статье «побои».
— 17-летняя местная жительница привлечена к ответственности по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», а в отношении ее законного представителя собран административный материал по неисполнению родительских обязанностей, — говорится в сообщении.
Мужчину и 17-летнюю девушку отправили на судебно-медицинское освидетельствование. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего, передает Telegram-канал «Донская полиция».
13 января в отеле на Вашутинском шоссе в подмосковных Химках житель Краснодарского края поссорился с девушкой 2006 года рождения, после чего избил ее.