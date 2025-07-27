Мужчина в Ростовской области избил девушку-подростка за то, что она ударила его дочь

В Тацинском районе Ростовской области мужчина несколько раз ударил 17-летнюю девушку и оттаскал ее за руки по земле. Причиной стало то, что пострадавшая в состоянии опьянения побила его 16-летнюю дочь. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.