«Паспорт гражданина Беларуси полагалось сжечь». СТВ показал «документ» адептов действовавшей в Беларуси экстремистской секты

Известно, что все эти люди отказались от документов и ценностей в пользу общины, правда, но были уверены, что формирование имеет отношение к православной церкви. Также сообщалось, что «последователей небольшими общинами заселяли в полуразрушенные избы в глухих деревнях». А рассказывая об уголовном деле экстремистской секты с пятью задержанными и руководителем в розыске, Следственный комитет сообщал: