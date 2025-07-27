«Паспорт гражданина Беларуси полагалось сжечь». СТВ показал «документ» адептов действовавшей в Беларуси экстремистской секты

Телеканал СТВ показал «документ» действовавшей в Беларуси экстремистской секты, ради которого полагалось сжигать паспорт.
В августе 2024-го «Комсомолка» писала, что в разных регионах республики были задержаны 11 человек, являющихся лидерами и активными функционерами международной секты «Русская православная церковь — Царская Империя», признанной экстремистским формированием. Они отвечали за работу белорусской ячейки, которая действовала с мая 2023-го и насчитывала около 50 сторонников.
Известно, что все эти люди отказались от документов и ценностей в пользу общины, правда, но были уверены, что формирование имеет отношение к православной церкви. Также сообщалось, что «последователей небольшими общинами заселяли в полуразрушенные избы в глухих деревнях». А рассказывая об уголовном деле экстремистской секты с пятью задержанными и руководителем в розыске, Следственный комитет сообщал:
«Организаторы белорусской ячейки превратили заброшенные здания в глухих деревнях на территории Гродненской и Витебской областей в места для проведения “обрядов”, рядом с которым и жили участники секты».
В эфире СТВ тему продолжили, заметив, что предводители экстремистской секты принуждали людей избавляться от документов, банковских карт, водительских прав (все названное считалось путем к дьяволу), продавать жилье, а жили они в вымышленном и никем не признанном царстве-государстве «Триединая Русь», отрицая границы Беларуси, России и Украины. При этом адепты считали представителей власти — незаконными, а то и бесами.
Оперативный сотрудник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Беларуси прокомментировал и те «документы», которые выдавались взамен тех, от которых люди отрекались:
«Выдано в 2023 году, земская канцелярия царской империи. Чтобы получить такой документ, надо было отказаться от всех документов: паспортов, свидетельства о рождении».
Мало того, добавляют в эфире СТВ, паспорт гражданина Беларуси полагалось сжечь. Причем в доказательство в закрытый чат в интернете требовалось прислать видео уничтожения документа и принесения, по сути, военной присяги, в которой «клялись служить Зосиме (главе секты. — Ред.) до последней капли крови, чинить сопротивление в осадах и штурмах врагам и жидам, быть верными солдатами».
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