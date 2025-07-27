В Бразилии «розовую пантеру» спасли от хозяйки-наркоманки

Ранее Life.ru рассказывал историю котика из Петербурга, которого хозяин на три месяца выселил жить в машину. Ситуация вызвала немалый общественный резонанс. Хозяин вышел на связь и объяснил, что кот болеет лейкозом и живёт не в квартире именно по этой причине. Он подчеркнул, что регулярно кормит питомца, а также возит его на медобследования, и отказался его продавать, однако согласился вернуть котика в квартиру.