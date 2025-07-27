В Бразилии «розовую пантеру» спасли от хозяйки-наркоманки

«Похоже, это было сделано не из жестокости, а, скорее, из недостатка рассудительности — тем более что животное она всё-таки любила», — пояснила активистка Фернанда Кастелье.
История началась, когда Кастелье заметила в соцсетях фото необычного питомца и заподозрила жестокое обращение. Полиция, прибыв по её сигналу, обнаружила 37-летнюю женщину с наркозависимостью, которая регулярно красила кота и плохо за ним ухаживала.
Ветеринар Ливия Кристина Франко установила, что шерсть животного была окрашена опасной для здоровья морилкой. Это вещество может вызывать поражение внутренних органов, аллергические реакции и химические ожоги у животных.
Несмотря на отсутствие злого умысла у прежней хозяйки, кота изъяли и передали новому владельцу. Сейчас его состояние стабилизировалось.
Ранее Life.ru рассказывал историю котика из Петербурга, которого хозяин на три месяца выселил жить в машину. Ситуация вызвала немалый общественный резонанс. Хозяин вышел на связь и объяснил, что кот болеет лейкозом и живёт не в квартире именно по этой причине. Он подчеркнул, что регулярно кормит питомца, а также возит его на медобследования, и отказался его продавать, однако согласился вернуть котика в квартиру.