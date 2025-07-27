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«Сегодня фейерверк, а завтра будут грады»: в Грузии россиянам угрожали и сожгли российский флаг

В Грузии начались провокации против российских спортсменов на чемпионате мира по фехтованию. Активисты сожгли и растоптали российский флаг, взорвали петарды у отеля российских фехтовальщиков и оставили угрожающее послание: «Сегодня фейерверк, а завтра будут грады». Как на провокации отреагировала российская сторона и какие результаты показали спортсмены — в материале URA.RU.

В Грузии устроили протесты против российских спортсменов на чемпионате мира.

В Грузии начались провокации против российских спортсменов на чемпионате мира по фехтованию. Активисты сожгли и растоптали российский флаг, взорвали петарды у отеля российских фехтовальщиков и оставили угрожающее послание: «Сегодня фейерверк, а завтра будут грады». Как на провокации отреагировала российская сторона и какие результаты показали спортсмены — в материале URA.RU.

Антироссийские акции в Тбилиси.

В Грузии активисты устроили протесты против участия российских спортсменов в чемпионате мира по фехтованию. На улицах Тбилиси собралась толпа с плакатами, требующая отстранить российскую сборную от соревнований. Кульминацией акции стало публичное сожжение российского флага, после чего его растоптали.

Ночные провокации у гостиницы спортсменов.

Ситуация обострилась и когда неизвестные взорвали петарды возле отеля, где разместились российские фехтовальщики. Взрывы раздались глубокой ночью, разбудив часть команды. Позже у арены чемпионата появился баннер с угрожающей надписью: «Сегодня фейерверк, а завтра будут грады (имеется в виду реактивная система залпового огня — прим. URA.RU)».

Реакция российской стороны.

Федерация фехтования России.

Мамедов назвал «ненормальной ситуацией» происходящее в ГрузииФото: Сергей Бобылев/ТАСС.

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов назвал происходящее «ненормальной ситуацией», отметив, что к подобным провокациям готовились. Он отметил, что грузинский народ никогда бы не допустил подобных действий, а инциденты с сожжением флага и петардами совершались «нелюдями» и «проплаченными особями».

«Победа состоит из множества факторов, и каждый эпизод, в том числе и фейерверк около отеля ночью, может повлиять на результат. Но участвовать нужно все равно и все это преодолевать», — заявил Мамедов в разговоре с «Матч ТВ».

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС предположил, что акции координируются из Киева. По его словам, российские спортсмены продолжают показывать хорошие результаты. Он отметил, что международные федерации все же обязаны обеспечивать безопасность участников.

Секция интересов России.

В российской секции интересов при посольстве Швейцарии в Грузии сожжение флага РФ назвали в разговоре с РИА Новости «русофобской выходкой». Отмечается, что это попытка использовать антироссийские настроения для поддержки радикальных сил и подрыва имиджа города. Представители секции выразили надежду, что грузинские власти обеспечат проведение соревнований без дискриминации и политизации.

Успехи российской сборной.

Яна Егорян (посередине) выиграла золотую медальФото: DAVID MDZINARISHVILI / EPA.

Несмотря на давление, российские фехтовальщики демонстрируют хорошие результаты. Женская команда шпажисток завоевала серебро, уверенно обойдя сильных соперниц из Китая, США и Южной Кореи. В финале они уступили лишь сборной Франции.

Кроме того, российская спортсменка Яна Егорян выиграла золотую медаль в соревнованиях по фехтованию на саблях. Она стала чемпионкой мира в третий раз.

История напряженности.

Ситуация обострилась задолго до чемпионата. Так, в мае 2025 года грузинский певец Эрекле Гецадзе на фестивале Tbilisi Open Air осквернил российский флаг, имитируя мочеиспускание на него. Однако артист пользуется российскими площадками для распространения своих треков.

Кроме того, в 2023 году прибытие российского лайнера Astoria Grande в Батуми спровоцировало массовые протесты. Активисты жгли флаги и заявляли о нарушении закона «Об оккупации», поскольку россияне на борту посещали Абхазию. Президент Саломе Зурабишвили поддержала акции, а правящая партия назвала их «дикостью». Российские туристы ответили с палубы «Катюшей» и криками «Мы вас тоже любим!».

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