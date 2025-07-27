В секции интересов России назвали сожжение флага в Грузии русофобскими выходками

Ранее российские фехтовальщики уже сталкивались с враждебными акциями в Тбилиси: неизвестные запускали петарды возле их гостиницы и вывешивали баннеры с угрозами у спортивной арены. Подобные инциденты происходят на фоне участия россиян в чемпионате мира по фехтованию в нейтральном статусе, что уже не раз сопровождалось давлением и провокациями на международных соревнованиях.