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Несколько человек погибли при сходе пассажирского поезда в Германии

При сходе с рельсов пассажирского поезда на юго-западе Германии погибли несколько человек. Издание WEB.DE сообщает о погибших и пострадавших, ссылаясь на правоохранительные органы.

Источник: Life.ru

«Многие также получили ранения. Региональный поезд сошёл с рельсов недалеко от Ридлингена. Ранее в этом районе разразился шторм», — отмечает источник.

Точное количество погибших и пострадавших пока не называют. Сейчас пожарные и спасатели работают на месте происшествия. Они пытаются добраться до пассажиров. Очевидцы сообщают, что из сошедших вагонов слышны громкие крики.

Как сообщал Life.ru, пассажирский поезд сошёл с рельсов в районе города Биберах в федеральной земле Баден-Вюртемберг. В результате несколько вагонов полностью сошли с рельсов и оказались на лесной насыпи между деревьями.