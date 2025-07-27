Несколько человек погибли при сходе пассажирского поезда в Германии

«Многие также получили ранения. Региональный поезд сошёл с рельсов недалеко от Ридлингена. Ранее в этом районе разразился шторм», — отмечает источник.
Точное количество погибших и пострадавших пока не называют. Сейчас пожарные и спасатели работают на месте происшествия. Они пытаются добраться до пассажиров. Очевидцы сообщают, что из сошедших вагонов слышны громкие крики.
Как сообщал Life.ru, пассажирский поезд сошёл с рельсов в районе города Биберах в федеральной земле Баден-Вюртемберг. В результате несколько вагонов полностью сошли с рельсов и оказались на лесной насыпи между деревьями.