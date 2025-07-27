Мужчина пострадал от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области

Ранее при атаке дрона на автомобиль в Шебекинском округе пострадали двое людей. Один из них погиб на месте. Супругу погибшего с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями спины и рук доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода.