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Мужчина пострадал от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области

В Белгородской области в селе Ясные Зори украинский FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате удара ранения получил один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«В селе Ясные Зори Белгородского района в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего попутным транспортом доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — указал Гладков Telegram-канале.

У потерпевшего возникли минно-взрывная травма и множественные осколочные повреждения головы и грудной клетки. Это уже второй случай такого рода за день.

Ранее при атаке дрона на автомобиль в Шебекинском округе пострадали двое людей. Один из них погиб на месте. Супругу погибшего с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями спины и рук доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода.