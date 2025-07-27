Мужчина пострадал от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области

«В селе Ясные Зори Белгородского района в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего попутным транспортом доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — указал Гладков Telegram-канале.
У потерпевшего возникли минно-взрывная травма и множественные осколочные повреждения головы и грудной клетки. Это уже второй случай такого рода за день.
Ранее при атаке дрона на автомобиль в Шебекинском округе пострадали двое людей. Один из них погиб на месте. Супругу погибшего с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями спины и рук доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода.