Боевики атаковали церковь и расстреляли прихожан в ДРК

По информации лидера местной общины Дьедонне Дурантабо, в результате нападения погибли не менее 34 человек. Как он сообщил агентству Associated Press (AP), тела погибших до сих пор остаются на месте трагедии, а волонтёры готовятся к их захоронению в братской могиле, которую организуют на территории католической церкви.