Боевики атаковали церковь и расстреляли прихожан в ДРК

По информации лидера местной общины Дьедонне Дурантабо, в результате нападения погибли не менее 34 человек. Как он сообщил агентству Associated Press (AP), тела погибших до сих пор остаются на месте трагедии, а волонтёры готовятся к их захоронению в братской могиле, которую организуют на территории католической церкви.
Дурантабо также пояснил, что боевики ворвались в храм во время вечерней службы, которая проходила около часа ночи. Кроме того, нападавшие подожгли несколько жилых домов и общественных зданий в посёлке.
Правительственные войска ДРК и Уганды (находящиеся в регионе по соглашению) начали операцию по поиску террористов. АДС созданы в Уганде (1995 г.) как антиправительственная сила. С 2003 года базируются в восточных районах Конго. Регулярно атакуют гражданские и военные объекты. Уже 2 года против них действуют совместные силы ДРК и Уганды.
Ранее в восточной части Дамаска (Сирия) произошёл взрыв возле церкви святого апостола Павла. Он прогремел в районе с преимущественно христианским населением. По словам очевидцев, террорист-смертник привёл бомбу в действие во время богослужения. Злоумышленник не пытался скрыться, что указывает на заранее спланированную атаку.