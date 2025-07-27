Трамп рассказал, сколько денег ЕС вложит в США

«Они собираются согласиться инвестировать в Соединенные Штаты на 600 миллиардов долларов больше, чем инвестируют сейчас», — отметил Трамп на встрече с главой Еврокомиссии, сообщает РИА Новости. По его словам, договоренность по инвестициям стала частью обсуждений между двумя сторонами, направленных на развитие экономического сотрудничества.