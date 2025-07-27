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Турция показала контейнер с ракетами, который невозможно отличить от обычного

Турецкая компания Roketsan впервые представила новую систему запуска ракет, замаскированную под стандартный грузовой контейнер, на международной выставке оборонной промышленности IDEF, которая проходит в Стамбуле с 22 по 27 июля. Об этом сообщают СМИ.

Пусковая установка ракет спрятана в грузовой контейнер.

Турецкая компания Roketsan впервые представила новую систему запуска ракет, замаскированную под стандартный грузовой контейнер, на международной выставке оборонной промышленности IDEF, которая проходит в Стамбуле с 22 по 27 июля. Об этом сообщают СМИ.

По данным компании, из обычного контейнера длиной шесть или 12 метров можно запускать шесть крылатых ракет «земля — земля» Kara Atmaca с дальностью до 300 километров. Внутри контейнера также размещен пункт управления запуском. «Благодаря такому камуфляжу сложно определить, в каком из контейнеров находится пункт запуска, и атака может быть неожиданной», — подчеркнули представители Roketsan. Их слова передает РИА Новости.