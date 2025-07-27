Турция показала контейнер с ракетами, который невозможно отличить от обычного

По данным компании, из обычного контейнера длиной шесть или 12 метров можно запускать шесть крылатых ракет «земля — земля» Kara Atmaca с дальностью до 300 километров. Внутри контейнера также размещен пункт управления запуском. «Благодаря такому камуфляжу сложно определить, в каком из контейнеров находится пункт запуска, и атака может быть неожиданной», — подчеркнули представители Roketsan. Их слова передает РИА Новости.