Поезд сошел с рельсов в Германии, есть жертвы

На западе Германии, вблизи границы с Францией, произошла железнодорожная авария. Региональный экспресс Deutsche Bahn сошел с рельсов, проезжая через лесистую местность в земле Баден-Вюртенберг. По данным Bild, в поезде находилось около ста человек, и есть информация о жертвах и пострадавших.