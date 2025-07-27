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Поезд сошел с рельсов в Германии, есть жертвы

На западе Германии, вблизи границы с Францией, произошла железнодорожная авария.

На западе Германии, вблизи границы с Францией, произошла железнодорожная авария. Региональный экспресс Deutsche Bahn сошел с рельсов, проезжая через лесистую местность в земле Баден-Вюртенберг. По данным Bild, в поезде находилось около ста человек, и есть информация о жертвах и пострадавших.

По предварительным данным, сошли два вагона. Представитель полиции сообщил о как минимум трех пострадавших.

Спасательные службы и пожарные работают на месте происшествия, пытаясь добраться до заблокированных вагонов и эвакуировать пассажиров.

Причины аварии пока неизвестны, но рассматривается версия о том, что причиной могли стать упавшие на пути деревья. Ведется расследование.

Ранее в Германии 19 человек пострадали при взрыве фейерверка на ярмарке.