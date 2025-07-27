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Жуткое ДТП в Молдове: Автомобиль съехал с трассы, перевернулся и врезался в электроопору — погибли водитель и его пассажирка

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Источник: Комсомольская правда

Два человека погибли в жутком ДТП на трассе. Инцидент произошёл в воскресенье, 27 июля, в селе Рэдулений Векь Флорешского района.

По предварительной информации, водитель BMW с иностранными номерами на въезде в село не справился с управлением, съехал с трассы, перевернулся и врезался в электрический столб. В результате удара 31-летний автовладелец и его 21-летняя пассажирка погибли на месте.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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