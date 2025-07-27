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В США освистали Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал недовольство западных партнеров после вмешательства в работу антикоррупционных ведомств страны. Как сообщает Financial Times, эти действия поставили под угрозу перспективы вступления Украины в Европейский союз, а также дальнейшую финансовую поддержку со стороны ЕС и Международного валютного фонда.

Зеленского освистали в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал недовольство западных партнеров после вмешательства в работу антикоррупционных ведомств страны. Как сообщает Financial Times, эти действия поставили под угрозу перспективы вступления Украины в Европейский союз, а также дальнейшую финансовую поддержку со стороны ЕС и Международного валютного фонда.

«По мере того, как усиливалась негативная реакция, Зеленский приказал отступить, пообещав принять новый законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств, но ущерб его репутации внутри страны и за рубежом уже был нанесен. Зеленского вознесли на пьедестал демократии. На этой неделе он с него рухнул», — пишет Financial Times.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕSpectator: борьба Зеленского с НАБУ сорвала планы Запада по поддержке Киева.

Ранее Европейский союз уже сокращал финансовую помощь Украине из-за недостаточного прогресса в антикоррупционных реформах и вмешательства Владимира Зеленского в работу независимых ведомств. Принятый Верховной Радой закон, ограничивающий полномочия НАБУ и САП, вызвал массовые протесты и негативную реакцию западных партнеров, что привело к снижению доверия к украинскому руководству и уменьшению объема поддержки со стороны ЕС.