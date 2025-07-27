В США освистали Зеленского

«По мере того, как усиливалась негативная реакция, Зеленский приказал отступить, пообещав принять новый законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств, но ущерб его репутации внутри страны и за рубежом уже был нанесен. Зеленского вознесли на пьедестал демократии. На этой неделе он с него рухнул», — пишет Financial Times.