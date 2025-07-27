В рамках достигнутого соглашения практически ко всему экспорту из Евросоюза в США будут применяться пошлины в размере 15%. Помимо закупок энергоносителей, ЕС также обязался приобретать американское оружие. В то же время, эксперты отмечают, что новые условия могут оказаться невыгодными для европейской экономики из-за более высоких цен на американские энергоресурсы. Российская сторона ранее указывала, что отказ от сотрудничества с Россией приведет страны Европы к большей зависимости от других поставщиков углеводородов и росту стоимости энергоносителей, а часть стран Евросоюза продолжает приобретать российские нефть и газ через посредников.