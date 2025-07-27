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Под Белгородом в результате атаки дрона ВСУ пострадал мирный житель

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль.

Источник: Аргументы и факты

В селе Ясные Зори Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки ранения получил мужчина. Он был доставлен в городскую больницу Белгорода с осколочными ранениями и травмами.

«Пострадавшего попутным транспортом доставили в городскую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — отметил губернатор.

Гладков также сообщил, что киевские боевики 27 июля атаковали 9 населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области с применением дронов.

Ранее стало известно, что в результате очередной атаки ВСУ по территории Белгородской области пострадали жилые дома, автомобили, линии электропередачи и объекты инфраструктуры.