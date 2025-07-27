Под Белгородом в результате атаки дрона ВСУ пострадал мирный житель

В селе Ясные Зори Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки ранения получил мужчина. Он был доставлен в городскую больницу Белгорода с осколочными ранениями и травмами.
«Пострадавшего попутным транспортом доставили в городскую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — отметил губернатор.
Гладков также сообщил, что киевские боевики 27 июля атаковали 9 населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области с применением дронов.
Ранее стало известно, что в результате очередной атаки ВСУ по территории Белгородской области пострадали жилые дома, автомобили, линии электропередачи и объекты инфраструктуры.