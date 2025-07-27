В Конго произошел религиозный расстрел верующих во время службы

В Конго при нападении повстанцев на католическую церковь повстанцев из «Альянса демократических сил» погибло минимум 35 прихожан во время службы. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
«По меньшей мере, 35 человек погибли в воскресенье в результате нападения повстанцев “Альянса демократических сил” на северо-востоке Демократической Республики Конго, положив конец многомесячному периоду регионального спокойствия», — говорится в сообщении.
Местный священник Айме Дего рассказал, что повстанцы расстреляли более 30 человек. Большая часть тел католического Евхаристического молодежного движения были обнаружены в обители, несколько — за ее пределами.
Около десяти человек получили ранения. По словам священника, несколько молодых людей былт похищены нападавшими.