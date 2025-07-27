В Орловской области объявлена опасность атаки БПЛА

Опасность БПЛА объявлена в Орловской области.
В Орловской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом информирует приложение МЧС России.
«Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.
Ранее в Орловской области уже вводилась авиационная опасность, а в ряде городов региона были ограничены полеты воздушных судов. В некоторых соседних областях сообщалось об уничтожении беспилотников.
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