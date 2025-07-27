Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Орловской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Орловской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом информирует приложение МЧС России.

Опасность БПЛА объявлена в Орловской области.

В Орловской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом информирует приложение МЧС России.

«Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Ранее в Орловской области уже вводилась авиационная опасность, а в ряде городов региона были ограничены полеты воздушных судов. В некоторых соседних областях сообщалось об уничтожении беспилотников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше