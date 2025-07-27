Два человека погибли и три пострадали в результате ДТП под Калининградом. Фото

В ликвидации последствий ДТП были задействованы 11 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники. Спасатели обеспечивали безопасность на месте аварии, а также помогли достать людей из искореженного кузова. Обстоятельства и причины столкновения устанавливают сотрудники правоохранительных органов.