Два человека погибли и три пострадали в результате ДТП под Калининградом. Фото

На месте аварии дежурили экстренные службы.
Два человека погибли, еще трое получили травмы в результате лобового столкновения машин в Калининградской области. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
«В поселке Тишино в Багратионовском муниципальном округе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате происшествия погибло два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести», — уточнили в МЧС.
В ликвидации последствий ДТП были задействованы 11 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники. Спасатели обеспечивали безопасность на месте аварии, а также помогли достать людей из искореженного кузова. Обстоятельства и причины столкновения устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Для того, чтобы деблокировать людей из салона, понадобилась помощь спасателейФото: telegram-канал «МЧС Калининградской области».